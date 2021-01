Koronawirus. Czechy. Najwięcej zakażeń od początku pandemii

Statystyki wykazały, że odsetek pozytywnych testów wzrósł z 37 do około 41,5 proc. Wyliczono także aktualny indeks ryzyka epidemicznego. W środę wzrósł on do 86 w skali od 0 do 100. Oznacza to, że Czechy od ponad tygodnia znajdują się na najwyższym, piątym poziomie alertu epidemicznego.