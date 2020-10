Koronawirus. Ćwierć miliona Polaków na kwarantannie. Ekspert tłumaczy wzrost

Koronawirus. Ćwierć Polaków na kwarantannie. Dlaczego?

- Cały czas jest to efekt niestosowania się do zaleceń, dlatego osoby z kontaktu z chorymi, zgodnie z procedurami epidemicznymi, kierowane są na kwarantannę. Jeśli nie będziemy stosować się do izolacji, nie będziemy nosili maseczek, to w sposób naturalny będziemy znajdowali się w grupie, która może trafić na kwarantannę - wytłumaczył ekspert z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.