Koronawirus Brazylia. Fatalna sytuacja w Brazylii. Już ponad 2 miliony przypadków zakażenia koronawirusem

Koronawirus Brazylia. 2 miliony zakażonych koronawirusem

Koronawirus. Fatalna sytuacja w Brazylii

Bolsonaro konsekwentnie bagatelizował epidemię, tłumacząc, że obostrzenia zaszkodzą brazylijskiej gospodarce, co będzie bardziej szkodliwe niż sam wirus. Wzywał swoich zwolenników do tego, by zniechęcali burmistrzów do wprowadzania ograniczeń.