Koronawirus. Branża lotnicza chce szybkiego przywrócenia lotów międzynarodowych

Koronawirus. Branża lotnicza chce zmian

Część obostrzeń już zdjęto. Rząd zezwolił na uruchomienie krajowego pasażerskiego ruchu lotniczego. Branża domaga się jednak większych zmian. Priorytetem jest otwarcie międzynarodowego ruchu lotniczego. "Szybkie przywrócenie międzynarodowych połączeń lotniczych powinno stanowić kamień węgielny strategii ożywienia gospodarczego kraju i jego przyszłego rozwoju" - przekonują przedstawiciele działających w Polsce linii lotniczych i portów lotniczych oraz biur podróży w liście do premiera.

Koronawirus. Branża domaga się zgody na międzynarodowe loty

Przedstawiciele branży lotniczej uważają, że polskie lotniska regionalne są istotnymi katalizatorami rozwoju całej gospodarki Polski, które zatrudniają bezpośrednio ok. 30 tys., a pośrednio ok. 80 tys. osób. Ich wpływ na gospodarkę jest szacowany na poziomie ok. 4 proc. PKB.