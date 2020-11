Koronawirus. Michał Dworczyk: zwalniamy personel medyczny z kwarantanny

Szef resortu stwierdził, że jeśli chodzi o wyniki badań z 7 ostatnich dni, to "pandemia wzrasta, ale coraz wolniej". - To są sygnały pozytywne, ale nie mówię o tym po to, byśmy odtrąbili sukces (...) lecz po to, żeby zaapelować, że jesteśmy w sytuacji, gdy pojawia się nadzieja na wyhamowanie pandemii - stwierdził Niedzielski.