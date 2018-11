Kornel Morawiecki: PiS powinno obawiać się kolejnych wyborów

Marszałek senior Kornel Morawiecki twierdzi, że Polacy zaczynają być "zmęczeni" rządami PiS. Poseł Wolnych i Solidarnych twierdzi, że wyniki wyborów samorządowych świadczą o kryzysie zaufania do partii Jarosława Kaczyńskiego. Skomentował również polityczną rolę swojego syna, Mateusza Morawieckiego.

- Wyniki wyborów samorządowych pokazują, że ze strony partii rządzącej powinna być poważna obawa o wynik wyborów do parlamentu. Ja też się tego obawiam, żeby rządy nie zmieniły się na takie, jakie były za premiera Donalda Tuska, bo uważam, że obecne rządy są bardziej solidarne, bardziej sprawiedliwe. Istnieje obawa o zmianę kursu na ten bardziej liberalny, kapitalistyczny i drapieżny. I to jest zły objaw tych wyborów - powiedział Kornel Morawiecki.

Marszałek senior stwierdził, że spór o to, kto wygrał wybory samorządowe jest niepotrzebny. Jego zdaniem, PiS i KO, zamiast wzajemnie się "podkręcać", powinny zastanowić się nad tym, "jak dobrze rządzić Polską". - Uważam, że ten rząd, który od trzech lat zmienia nasz kraj ma lepsze propozycje. I chciałbym, by przez kolejne cztery lata nadal zmieniał nasz kraj. A wybory samorządowe pokazują, że może się to odwrócić i to by mnie bardzo martwiło - ocenił.