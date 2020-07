Konwencja stambulska. Zbigniew Ziobro chce wypowiedzenia konwencji. Czym jest konwencja stambulska?

Konwencja stambulska. Czym jest?

Czym jest konwencja stambulska? Był to pierwszy wiążący instrument międzynarodowy w Europie, który odnosił się do przemocy wobec kobiet. Pozwolił Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim na rozwijanie mechanizmów zapobiegania, ścigania oraz eliminowania przemocy wobiec kobiet i przemocy domowej.

Konwencja stambulska. Zadania

"Konwencja Stambulska zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały, do zwalczania wszelkich formom przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Każdy z przepisów Konwencji ma na celu zapobieganie przemocy, pomoc ofiarom i zapewnienie, by sprawcy stanęli przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Konwencja zawiera zestaw prawnie wiążących standardów dla lepszej ochrony i wsparcia, stanowi ważny krok w kierunku kompleksowej i zharmonizowanej reakcji, w celu zapewnienia wszystkim kobietom życia wolnego od przemocy" - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar na stronie rpo.gov.pl.

Konwencja dostrzega, że mężczyźni także mogą doświadczać przemocy, dlatego zachęca do stosowania jej przepisów w stosunku do wszystkich ofiar przemocy domowej, w tym mężczyzn, dzieci i osób starszych.

Konwencja stambulska. Ziobro chce jej wypowiedzenia

Minister sprawiedliwości chce złożyć wniosek, w ramach którego dojdzie do wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. - Przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili - powiedział Ziobro.