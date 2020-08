Konwencja Stambulska. Prof. Andrzej Zoll przyznaje się do błędu

Konwencja Stambulska to "solidarność w obronie kobiet"

Zdaniem prof. Zolla przepisy konwencji, choć nie są istotne dla stanu prawa w Polsce, to mają duże znaczenie poza nią. Jako przykłady takich miejsc profesor podał kraje muzułmańskie i kraje Afryki. W jego ocenie uczestnictwo w konwencji antyprzemocowej to wyraz solidarności w obronie kobiet na całym świecie, którą należy wzmacniać, a nie osłabiać.

W opinii byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego zarówno wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wystąpienie z konwencji, jak i skierowanie go do TK przez premiera Morawieckiego, to wyłącznie czysto polityczna gra.