WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze konwencja stambulska Michał Wróblewski 3 godziny temu Konwencja stambulska. Gra o tożsamość i wpływy w Zjednoczonej Prawicy. Ofensywa ministra Ziobry niewygodna dla premiera Premier Mateusz Morawiecki nie jest zachwycony działaniami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na rzecz wypowiedzenia konwencji stambulskiej - wynika z nieoficjalnych informacji WP. Przekonany co do tego, że konwencję należy wypowiedzieć, nie jest dziś także sam Jarosław Kaczyński. - Prezes zna zapisy konwencji, ale żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik PiS. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Konwencja stambulska. Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki (EASTNEWS) Konwencja stambulska - międzynarodowa umowa ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku - według polityków Solidarnej Polski zawiera w swojej treści "ideologiczny bełkot" i nie należy nazywać jej "antyprzemocową". Dlatego dokument ten - zdaniem szefa resortu sprawiedliwości i jego współpracowników - powinien zostać przez Polskę wypowiedziany. Tyle że stanowisko partii Zbigniewa Ziobry nie jest stanowiskiem całego rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a sceptycyzm wobec politycznej ofensywy koalicjantów z Solidarnej Polski wyrażają w nieoficjalnych rozmowach sami politycy PiS oraz Porozumienia Jarosława Gowina. - Wypowiedzenie konwencji stambulskiej? To temat zastępczy - stwierdził wprost w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Konwencja stambulska kolejnym polem bitwy z UE Politycy resortu sprawiedliwości - a także przedstawiciele Solidarnej Polski - uważają, że konwencja stambulska "bocznymi drzwiami próbuje wprowadzić pseudonaukową ideologię gender" i "burzy konstytucyjny model rodziny oraz płciowości". - A skoro od niedawna regulacje polskiego prawa gwarantują jeszcze wyższą ochronę pokrzywdzonych przemocą domową, to możemy podjąć działania mające na celu usunięcie z polskich zobowiązań skrajnie ideologicznych przepisów konwencyjnych - przekonuje na łamach "DGP" wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Szef Kalety - lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro - apeluje od kilku dni, by "nie ulegać propagandzie lewackiej" w sprawie konwencji. Minister sprawiedliwości złożył już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek ws. wypowiedzenia międzynarodowej umowy. Przekonywał, że Polska chce konwencję stambulską jak najszybciej wypowiedzieć, co brzmiało tak, jakby lider Solidarnej Polski wyrażał stanowisko całego rządu. Tak nie jest. - W sprawie konwencji stambulskiej nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia - uciął temat w Polskim Radiu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Zobacz też: Konwencja Stambulska. Fogiel: Można to porównać do pewnego rodzaju szantażu Według nieoficjalnych informacji, premier - wraz ze swoim otoczeniem - niezbyt przychylnie patrzy na ostatnią aktywność polityków Solidarnej Polski. "Rzeczpospolita" twierdzi, iż coraz donośniejsze są głosy dochodzące z obozu władzy, że sprawa zabrnęła zbyt daleko. "Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki obawiają się, że zamieszanie to może Polskę sporo kosztować na arenie międzynarodowej" - czytamy w dzienniku. Nasi rozmówcy wyrażają podobny pogląd. - Co do zapisów na tle światopoglądowym w konwencji stambulskiej można mieć wątpliwości i pewnie w jakimś stopniu zgodzić się z uwagami kolegów z "SolPolu". Ale fakt, że sprawa zostaje rozdęta do tak grubych rozmiarów akurat dzisiaj, przypadkiem nie jest - zauważają nasi rozmówcy. Podkreślają, że moment na ideologiczną wojnę - która może poróżnić rząd i skonfliktować zmęczone po wielomiesięcznej kampanii prezydenckiej społeczeństwo - jest fatalny. - Dla "ziobrystów" to gra, ciągłe podgrzewanie temperatury sporu, oznaczanie terenu, walka o obecność w mediach. Dla nas może to być problem, bo otwiera się kolejne pole bitwy z Unią, a tego po ostatnim sukcesie premiera na szczycie w Brukseli nie potrzebujemy - twierdzą politycy sceptyczni wobec ofensywy "ziobrystów". - Oni nie od dziś chcą być bardziej wyraziści, a konwencja daje im po temu świetną okazję. Ziobro pokazuje, że umie narzucać pewne tematy, że ma wyraziste poglądy i poparcie skrajnych konserwatystów. Sprzyjają mu wakacje w parlamencie, dzięki którym nie ma wielu innych tematów - powiedziała "Wysokim Obcasom" dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Konwencja stambulska. Prezes nie chce się deklarować A co sądzi na ten temat lider PiS Jarosław Kaczyński? - Prezes zna zapisy tej konwencji, ale nie będzie podejmował decyzji w tej sprawie jednoosobowo - mówi nam rzecznik partii rządzącej, poseł Radosław Fogiel. - Trwają analizy i dyskusje nad pewnymi kontrowersyjnymi zapisami w konwencji, ale żadnych decyzji jeszcze nie ma. Zapewniam, że nikt w rządzie nie podejmie żadnych działań, które osłabiłyby ochronę kobiet przed przemocą - deklaruje w rozmowie z WP rzecznik PiS. Gdy pytamy go, czy jego partia jest za czy przeciwko wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, nasz rozmówca ucina: - Dziś za wcześnie na tak jednoznaczne deklaracje. Nasz rozmówca nie wyklucza, że partia rządząca zorganizuje w tej sprawie konsultacje ze środowiskami kobiecymi. - Zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy - mówi polityk PiS. Konwencja stambulska. Rada Europy "zaniepokojona" działaniami Zbigniewa Ziobry Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy negatywnie ocenia aktywność resortu sprawiedliwości i polityków Solidarnej Polski w sprawie konwencji antyprzemocowej. Wydało w poniedziałek komunikat, w którym ocenia, że plan polskiego rządu dotyczący wszczęcia procedury wyjścia z konwencji stambulskiej "jest powodem do poważnego zaniepokojenia". "Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa są poważnym pogwałceniem praw człowieka. Podczas pandemii COVID-19 i kwarantanny wprowadzonej w ramach walki z nią byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby aktów domowej przemocy i liczby kobiet cierpiących z powodu przemocy, której sprawcami byli ich partnerzy" - napisano w komunikacie. "Z żalem przyjmujemy niewłaściwe przedstawianie celów i intencji konwencji stambulskiej oraz rozmyślne dezinformowanie i wykorzystywanie tego do wąsko pojętych celów ideologicznych" - czytamy w oświadczeniu. "Wycofanie Polski z konwencji stambulskiej stanowiłoby poważny regres w kwestii poszanowania praw człowieka w tym kraju. Wzywamy rządzącą większość, by nie wprowadzała w życie zapowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry" - apelują autorzy komunikatu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Konwencja Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Dokument - jak twierdzą jego autorzy - oparty jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała ją w roku 2015, za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP wiadomości wiadomości Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze