Kontrowersyjny wpis reżysera Andrzeja Saramonowicza. Opublikował zdjęcie nagrobka "Andrzej Duda"

"Prymitywne" - piszą internauci. Tak reagują na wpis Andrzeja Saramonowicza. Reżyser zamieścił zdjęcie ze spaceru po Powązkach. Nie jest to jednak alejka czy znicze oddające atmosferę miejsca, ale nagrobek z nazwiskiem i imieniem, jakie nosi prezydent.



Reżyser na swoim profilu na Instagramie zamieścił zdjęcie nagrobka, na którym widnieje napis "Andrzej Duda". Dołączył do niego komentarz "Cmentarne spacery".

To wystarczyło internautom, mimo że we wpisie nie ma mowy o prezydencie.

"Prymitywne"

"Lubię pana i jestem z tego 'gorszego sortu', ale to jakoś tym razem nieprzystające i nieapetyczne...", "Z całym szacunkiem i.sympatią do Pana to wyjątkowo słabe" - oceniają.