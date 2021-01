Kontrowersyjny wpis ministerstwa. MRiPS skasowało post

"Nie chciało mi się wierzyć, ale taki wpis naprawdę zamieściło godzinę temu MRiPS na swoim FB. Może ktoś jeszcze nie do końca doszedł do siebie po sylwestrze? Bo chyba nikt na poważnie nie wrzuciłby czegoś takiego w czasie, gdy tysiące ludzi tracą firmy i pracę?" - napisał na Twitterze Stanisław Tyszka.

Do komentarza dołączył zdjęcie posta, który zniknął z profilu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wpis dotyczył pana Tomasza, ojca czwórki dzieci. Został on przedstawiony jako wzór do naśladowania.

Jak czytamy, "pieniądze to nie wszystko". "Zaczęliśmy odpuszczać rozwój firmy, to, co mieliśmy, było wystarczające. Okazało się, że nie ma sensu dążyć do wielkich pieniędzy kosztem rodziny" - te słowa pana Tomasza przytoczył resort.