Kontrowersje wokół pensji w Konfederacji. Uprzedzili państwo?

Według tygodnika "Wprost", po ok. 90 tys. zł pensji z góry wypłacili sobie liderzy Konfederacji z partii KORWiN, gdy pojawiło się ryzyko, że majątek tego ugrupowania może przejąć państwo. "Mogło dojść do bezpodstawnego wzbogacenia się" - twierdzi tygodnik. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Janusz Korwin-Mikke.

Pieniądze pochodziły z subwencji partii KORWiN. Przyznano jej ok. 4,2 mln zł rocznie (East News, Fot: Michał Wożniak)