Koniec X w Brazylii. "Natychmiastowe i całkowite zawieszenie"

"Po prostu tego nie zrobimy. W nadchodzących dniach opublikujemy wszystkie bezprawne żądania sędziego de Moraesa i wszystkie powiązane z nimi dokumenty sądowe w interesie przejrzystości. W przeciwieństwie do innych platform mediów społecznościowych i technologicznych nie będziemy potajemnie stosować się do bezprawnych rozkazów. Do naszych użytkowników w Brazylii i na całym świecie: X niezmiennie angażuje się w ochronę Twojej wolności słowa" - czytamy w komunikacie platformy X.