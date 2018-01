Koniec sporu o pomnik Jana Pawła II we Francji. Zostanie przesunięty

Kilka metrów dalej zostanie przesunięty pomnik Jana Pawła II we francuskim Ploermel. Monument zachowa krzyż, który zgodnie z decyzją sądu miał zostać usunięty. Zdaniem Rady Stanu godził w zasadę laickości. Nowe miejsce nie budzi kontrowersji, bo należy do Kościoła.

Ale ta decyzja nie uspokoiła m.in. członków klubów "Gazety Polskiej", którzy aktywne zaangażowali się w protest przeciwko decyzji francuskiego sądu. – Wiele osób ma rację, pytając, co się stanie z innymi pomnikami. Czy też będziemy je przenosili albo szukali możliwości wykupienia terenu z rąk publicznych? – pyta w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" Anita Zapłatka z paryskiego klubu "GPC".

Jak dodaje, wbrew temu, co się często o Francji mówi, to "w mniejszych miejscowościach, na skrzyżowaniach dróg jest mnóstwo kapliczek czy katolickich symboli".

Szydło chciała przywieźć pomnik do Polski

Gdy w październiku Rada Stanu poinformowała o swojej decyzji, premier Beata Szydło zapowiedziała, że jej rząd będzie chciał przenieść pomnik do Polski. - Rząd podejmie starania, by ocalić od ocenzurowania pomnik Jana Pawła II we Francji - stwierdziła.