Konferencja "TriLand - Transgraniczne Centrum Transformacji" za nami

Duże zainteresowanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wzbudziła grupa młodych konstruktorów ze Zgorzelca. To oni brali udział w budowaniu polskiego dostawczego samochodu elektrycznego e-VanPL. Ten pojazd ma największy zasięg spośród aut zaprojektowanych w Europie. A niedawno na jego podwoziu zaprojektowano e-fasiąga, który może wozić turystów na przykład do Morskiego Oka w Zakopanem, Karpacza lub nadmorskich ulicach Świnoujścia, Kołobrzegu czy Sopotu.

"Rewolucję, tak w polityce, jak w gospodarce czy społeczeństwie, robią zwykle ludzie młodzi - tacy jak wy, tu zgromadzeni - którym nikt nie powiedział że >>nie można<< czy że >>się nie da<<. To urok i piękno młodości. Widać to bardzo w historii gospodarki" - mówił w Trójcy Bronisław Komorowski w czasie rozmowy z zespołem konstruktorów Evana.

"Pierwsza rewolucja przemysłowa poskromiła parę i wprowadziła maszyny do fabryki. Druga zakochała się w paliwach kopalnych jak węgiel czy ropa - dała ogrzewanie w domach i wolność podróży samochodem. Energia atomu przyniosła tyleż dobra, np. możliwość leczenia nowotworów, co zła w broni nuklearnej. Przed nami kolejna rewolucja - wykorzystania całej energii natury - słońca, wiatru, wody czy fal morskich. Robią ją ludzie młodzi, bo wierzą, że można, wierzą, że przed nauką nie ma limitów czy ograniczeń. Naukowcy mówią, że jeżeli udałoby się złowić całą energię słońca wysyłaną na naszą planetę w ciągu jednej doby, to wystarczyłaby nam ona na 30 lat zużycia. Chciałbym w to wierzyć" - zauważa prezydent Bronisław Komorowski.