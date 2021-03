Koncert dla małopolskich medyków. Wystąpi Edyta Górniak

Edyta Górniak zaśpiewa na koncercie z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie ma być transmitowane przez TVP. "Gazeta Wyborcza" dotarła do treści zaproszeń na to widowisko, które zostały rozesłane do małopolskich pracowników służb medycznych.

Share

Edyta Górniak wystąpi na koncercie z okazji Dnia Kobiet Źródło: East News , Fot: East News