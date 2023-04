Komunijne szaleństwo. Lista zadań, jak z wesela. I kredyty

Płać i płacz. Komunijne szaleństwo i "próbne fryzury"

Dużo więcej zapłacimy za miejsce do świętowania. Za każdą osobę, którą ugościmy w restauracji, trzeba zapłacić nawet 200 złotych, choć w przypadku dużych miast - jak Warszawa - to kwota jeszcze wyższa. Swoje kosztuje też tort i tzw. słodki stół. To kolejne kilkaset złotych. Ci, których na to nie stać, zapraszają gości do domów.