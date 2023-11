Kompetencje pracowników przyszłości

Inteligencja i wiedza

W przekroju inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego większość na pierwszym miejscu wśród kompetencji przyszłości stawia znajomość branży. Jedynie przedsiębiorstwa objęte IS "Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju" za ważniejszą kompetencję uznają wiedzę płynącą z doświadczenia. Zrównoważone podejście do chemii wymaga bezpośredniej znajomości trendów rynkowych, które są niezbędne do projektowania produktów odpowiadających na współczesne wyzwania środowiskowe oraz oczekiwania konsumentów poszukujących ekologicznych alternatyw. Przedsiębiorstwa reprezentujące "Technologie i usługi przyszłości" zdecydowanie wyżej niż wiedzę z doświadczenia cenią umiejętność diagnozowania potrzeb klienta oraz kreatywność i pomysłowość. W tej dynamicznej branży, gdzie nowe odkrycia i rozwiązania pojawiają się z dnia na dzień, umiejętność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków i technologii jest równie ważna jak zdolność do wdrażania zmian w istniejących strukturach i procesach. Firmy wychodzące naprzeciw globalnym trendom promującym zdrowy tryb życia, naturalne rozwiązania, żywność funkcjonalną oraz rolnictwo ekologiczne, czyli "Przetwórstwo naturalne nowej generacji" cenią sobie wysoko umiejętność współpracy w zespole. Pracownik jest rozliczany za efekt końcowy swoich działań, dlatego ważne jest, by dobrze zarządzał swoim zespołem, optymalnie wykorzystywał czas i był efektywny. W przedsiębiorstwach objętych specjalizacją "Turystyka i jakość życia" ważniejsze niż wytrwałość i upór w dążeniu do celu jest otwartość na zmiany, co potwierdza gotowość do cyfryzacji i automatyzacji tej branży, w tym unowocześnianie procesów rezerwacji i dostosowanie oferty do turysty.