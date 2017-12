Komorowski o sondażach: strach jest coraz większy

Bronisław Komorowski uważa, że słabe wyniki opozycji w sondażach to efekt zatajenia prawdy przez respondentów. – Jest spora liczba ludzi, i chyba będzie rosła, którzy tak chętnie nie ujawniają już dzisiaj swoich poglądów politycznych, jeśli one są za opozycją – stwierdził. Jego zdaniem wynika to z faktu, iż „strachu w Polsce jest coraz więcej".



Były prezydent był gościem programu „Faktach po Faktach”, w którym komentował zmiany w ustroju polskich sądów i w ordynacji wyborczej, jakieforsuje PiS. Jak mówił, obecne działania partii rządzącej, oddalaj Polskę od demokracji.

– To już jest ocieranie się o ustrój autorytarny, w którym nie zasady i demokracja, metody demokratyczne decydują, a właściwie będzie decydowała wola jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Kmorowski.