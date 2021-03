Komisja Europejska grozi konfiskatą szczepionek

Wiceprzewodniczący KE zagroził koncernom konfiskatą szczepionek. Jak powiedział na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica", "to byłoby nasze prawo. Wszystkie narzędzia są na stole. Jeśli będziemy zmuszeni to zrobić, zrobimy".

Zdaniem Timmermansa, praca, jaką prowadzi wraz z unijnym komisarzem do spraw rynku wewnętrznego Thierry Bretonem, idzie w dobrym kierunku. - Widzę zmianę po stronie przemysłu, a zatem nie sądzę, by było to konieczne - zaznaczył, odnosząc się do wizji konfiskaty szczepionek.