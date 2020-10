Komisariat stoi na prywatnej ziemi. Mieszkaniec żąda, aby policja się wyprowadziła

Dariusz Szumilas z Brzegu Dolnego żąda, aby policja opuściła zajmowany przez lata komisariat. Budynek stoi na jego ziemi. Starosta wołowski nie chce do tego dopuścić. Złożył do sądu wniosek o przyznanie policji prawa do zajęcia nieruchomości przez zasiedzenie. O absurdalnym sporze informuje program "Państwo w Państwie", wyemitowany na antenie telewizji Polsat.