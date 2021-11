Kołodziejczak u Kowalczyka. PiS chce "udobruchać" rolników, prezes AgroUnii grzmi: "Odbijemy im wieś"

Lider AgroUnii dał kredyt zaufania nowemu ministrowi, ale zapowiedział, że dość szybko będzie go rozliczał. - Dajemy mu szansę, ale nie dajemy żadnej taryfy ulgowej. Dzisiaj od ministra Kowalczyka oczekujemy nie tylko głaskania po plecach, co miało miejsce w jego rozmowie w mediami, gdy powiedział, że AgroUnia ma dużo dobrych pomysłów. Bo ja mam wrażenie, że minister Kowalczyk nie zdaje sobie sprawy, co go czeka, gdy zasiada teraz na fotelu ministra rolnictwa. Kowalczyk do tej pory nie wykazał się żadną skutecznością w żadnym resorcie, w którym był. My składamy deklarację, że bardzo szybko sprawdzimy możliwości nowego ministra. Dajemy sobie na to kilka tygodni i będziemy mogli powiedzieć, czy ten człowiek nadaje się, żeby być dłużej - mówił Kołodziejczak.