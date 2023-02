Kolejne trzęsienie ziemi w Turcji

W rozmowie z dziennikarzem agencji Reutera na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, dyrektor World Food Programme, David Beasley powiedział, że "władze syryjskie nie dają dostępu do terenów na północnym wschodzie kraju, którego potrzebuje WFP". - To wąskie gardło dla naszych operacji - oświadczył, podkreślając, że musi się to jak najszybciej zmienić.