Kolejna wpadka American Airlines. Pomylili Kraków z Gdańskiem

Amerykańskie linie lotnicze połączenie do stolicy Małopolski promują zdjęciem Gdańska. To nie pierwsza wpadka American Airlines. W sierpniu lot do Krakowa reklamowano za pomocą wódki.

American Airlines lot z Chicago do Krakowa reklamują zdjęciem Gdańska (PAP, Fot: michael reynolds)

W maju wystartuje połączenie z Chicago do Krakowa, które zrealizuje American Airlines. Amerykańskie linie lotnicze już w ubiegłym roku wprowadziły z tej okazji kampanię reklamową. Przy promocji nie obyło się bez wpadek.

Niedaleko portu lotniczego Chicago-O'Hare widnieje reklama, która zachęca do podróży do stolicy Małopolski. "Nonstop to Kraków. Starting May 7" (Bez przerwy do Krakowa, począwszy od 7 maja). Na banerze widnieje jednak błąd, bo zdjęcie przedstawia Gdańsk. Na razie American Airlines nie odniosło się do sprawy.

To nie pierwsza taka pomyłka amerykańskiej linii lotniczej. W sierpniu lot do Krakowa reklamowano specjalnym spotem. "Kraków. Napij się wódki z przyjacielem" - brzmiało hasło. To pierwsze skojarzenie jakie miało się kojarzyć z miastem.

Wideo wywołało ogromne kontrowersje. Zareagowały krakowskie władze i prezydent Jacek Majchrowski. Wydano z tej okazji specjalne oświadczenie. Firma skierowała wówczas w stronę miasta oficjalne przeprosiny.

