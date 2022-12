Kaczyński wygrał sprawę przeciwko Kuczyńskiemu

"Tam był TYLKO JEDEN TAKI CZŁOWIEK - Lech Kaczyński. I on proszony był przez pilota o decyzję, bo nie można lądować, nie tylko jej nie podjął, ale pilota zostawił pod presją Błasika. A wystarczyły dwa słowa 'Pan decyduje' i by żyli. LK to właściwie główny sprawca tej tragedii" - czytamy w drugim wpisie.