Kolejna mroźna noc za nami. Padł rekord

W nocy z środy na czwartek na terenie całego kraju temperatura ponownie spadła poniżej -10 st. C, a w Stuposianach na Podkarpaciu termometry pokazały -28,7 st. C. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych dniach zima powoli zacznie ustępować.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Synoptycy prognozują, że ostre mrozy ustąpią w weekend (Agencja Gazeta)

Zimno było również w Zakopanem, gdzie słupki rtęci spadły 22 st. poniżej zera. Lokalnie w dolinach karpackich temperatura wyniosła nawet -24 st. C. Stosunkowo łagodna aura panowała natomiast w Zachodniopomorskiem - w Szczecinie oraz Koszalinie termometry pokazały -11 st. C. Na północy i północnym wschodzie Polski wystąpiły przelotne opady śniegu.

W czwartek w całym kraju wciąż będzie mroźnie - temperatura wyniesie od -5 st. C we Wrocławiu i Szczecinie do -12 w Suwałkach i w Przemyślu. Gdzieniegdzie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu, wystąpią słabe opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pierwsze symptomy ocieplenia odczujemy w piątek. Temperatura wyniesie od -3 st. C w Szczecinie do -8 w Lublinie i w Przemyślu. W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum duże. Tam też posypie śnieg.

Jeszcze cieplej będzie w sobotę - na zachodzie Polski termometry pokażą -2 st. C, a na wschodzie, gdzie wciąż będzie chłodno -6 st. C. Śnieg poprószy na północy i północnym wschodzie, wiatr w całym kraju będzie słaby i umiarkowany.

Źródło: IMGW