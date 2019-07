Kleszcze 2019: Naukowcy ostrzegają przed plagą. Sprawdź, jak należy chronić się przed kleszczami i jakie są objawy boreliozy

Kleszcze 2019: Naukowcy ostrzegają przed plagą pasożytów. Zobacz, gdzie występują kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz w jaki sposób należy się przed nimi zabezpieczyć.

Kleszcze 2019 - naukowcy ostrzegają przed plagą

Kleszcze – jak rozpoznać boreliozę?

Sezon wzmożonego żerowania kleszczy dzieli się na okres wiosenny przypadający na kwiecień i maj oraz jesienny, trwający od września do października. Aktywność pasożytów jest największa w godzinach rannych, od 8 do ok. 12 oraz po południu, po godzinie. 16. Jeżeli jednak doszło do ugryzienia kleszcza i chcemy rozpoznać czy zaraził nas boreliozą, powinniśmy dokładnie obserwować rumień na ciele. Jest bardzo charakterystyczny i rośnie (przekraczając w obwodzie 5 cm), dlatego nazywa się go wędrującym. Wśród innych wczesnych zmian wymienia się także naciek na skórze i objawy podobne do grypy (gorączka, osłabienie, ból głowy). Wczesne objawy ustępują zazwyczaj w ciągu 3 miesięcy. Wówczas u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią neuroboreliozy lub zapalenia stawów (rzadziej mięśnia sercowego). Należy zaznaczyć, że u niektórych objawy zakażenia mogą nie występować lub pozostać niezauważane. Borelioza jest wykrywana na podstawie dodatnich testów serologicznych. We wczesnej fazie zakażenie można skutecznie wyleczyć dzięki antybiotykom.