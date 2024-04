Kilka dni ciepła i zmiana pogody. Jest prognoza na 16 dni

Pogoda na niedzielę

W niedzielę (28 kwietnia) zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północnym zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C. na północnym wschodzie, około 21 st. C. w centrum, do 25 st. C. na południu; miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 16 st. C. do 18 st. C.