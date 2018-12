Kierowca BMW zabił na pasach matkę i córkę. Ma zarzut

26-latek, który w sobotni wieczór wjechał w dwie kobiety przechodzące przez ulicę w Toruniu, został przesłuchany. Przebadano też próbki jego krwi - mężczyzna w momencie wypadku nie był pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. - Oskarżony przyznał się do winy. Zeznał, że piesze zauważył w ostatniej chwili, próbował je ominąć, odbijając w lewo, ale mu się to nie udało. Odmówił składania dalszych wyjaśnień - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.