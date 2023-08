"Lot w kosmos". To był pierwszy taki obiekt w Polsce

Stadion został wzniesiony od zera w latach 2004-2006 według projektu biura "ATJ Architekci" z Warszawy. Koszt budowy to 48 033 380,39 zł, a 3 834 635,18 zł pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obiekt należy do miasta Kielce i jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Na co dzień użytkuje go Korona Kielce - klub występujący w PKO Ekstraklasie.