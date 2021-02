Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. To prawdziwe święto łasuchów, którzy prześcigają się w tym, ile zjedzą słodkości. To także dzień, który rozpoczyna ostatki.

Kiedy tłusty czwartek 2021?

Osoby lubiące się w słodkościach co roku mają swoje święto. 11 lutego będą mogły je spożyć bez żadnych wyrzutów sumienia. Właśnie wtedy wypada w 2021 roku tłusty czwartek i niemal każdy zjada co najmniej jednego pączka. Jak zawsze jest to ostatni czwartek przed rozpoczynającą Wielki Post Środą Popielcową.

Z kolei Środa Popielcowa to tradycyjny początek Wielkiego Postu. W tym roku przypada ona na 26 lutego. Dla katolików to czas poprzedzający święta wielkanocne. W postnym okresie należy powstrzymywać się od zabaw i duchowo przygotować się do nadchodzących świąt.

Tłusty czwartek tradycja

Historia tłustego czwartku sięga średniowiecza. Wtedy to przed nadejściem Wielkiego Postu niezbędne było opróżnienie spiżarni z cukru, owoców i tłuszczu. W innym przypadku podczas postnego okresu produkty te zmarnowałyby się i trzeba je było zużyć. W średniowieczu towary nie były dostępne tak szeroko jak teraz i dlatego nikt nie chciał marnotrawić jedzenia.

Stąd właśnie powstało święto zwane dziś tłustym czwartkiem. W średniowieczu pojawiły się pierwsze pączki, które jednak nie przypominały te, jakie znamy obecnie. Robione były z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną. Teraz spożywa je się głównie na słodko.

Tłusty czwartek to tradycyjnie początek ostatków. To czas kończący karnawał. Zabawa trwa w najlepsze w wielu lokalach i dyskotekach. Zwyczajowo mianem ostatków określa się też ostatni dzień okresu karnawałowego, który w 2020 roku wypada 25 lutego. Inna nazwa tego dnia to popularny śledzik.

Jest decyzja ws. szczepień nauczycieli. Michał Dworczyk ujawnia