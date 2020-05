Kiedy polecimy za granicę? Minister przedstawia harmonogram

"W kolejnych fazach - których jeszcze teraz terminów nie przesądzamy, bo będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemiologicznej - będziemy te loty rozszerzać. W drugiej fazie, na te kraje europejskie, które również opanowały sytuację epidemiczną, w których sytuacja nie jest gorsza niż w Polsce" - zapowiedział Marcin Horała, który w rządzie pełni również funkcję pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Trzecia faza ma dotyczyć połączeń międzykontynentalnych, ale również rejsów do tych krajów, w których sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą.

Przywracanie połączeń lotniczych będzie wiązało się ze stosowaniem odpowiednich procedur. To zachowanie odpowiednich dystansów zarówno na terenie lotnisk, jak i na samych lotach - część miejsc będzie niedostępna do rezerwacji, tak aby te odstępy zostały zachowane. Będzie powszechne badanie temperatury, tak aby osoby, które mają ten podstawowy objaw zakażenia koronawirusem, żeby nie były wpuszczone na pokład samolotu, żeby nie było ryzyka zarażeń.

'Dodatkowo będzie obowiązkowa dezynfekcja każdego samolotu po każdym rejsie lotniczym. "To spowoduje, że obsługa samolotu będzie trwała nieco dłużej, ale będzie całkowicie bezpieczna. I oczywiście powszechny obowiązek noszenia maseczek i innych środków ochrony osobistej przez obsługę lotniska, ale również maseczek przez wszystkich pasażerów przez cały czas trwania lotu" - powiedział Horała.

Jak przypomina RMF FM, zgodnie z rozporządzeniem, do 23 maja obowiązuje zakaz wykonywania lotów krajowych i międzynarodowych samolotów przewożących cywilnych pasażerów z lądowaniem na polskich lotniskach. W poniedziałek jednak PLL LOT poinformowały, że od 1 czerwca wznowią loty pasażerskie - na razie na trasach krajowych: z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.