Kęty. Ugodził żonę nożem. Tragiczny finał

Zmarła 53-letnia mieszkanka Kęt, która w poniedziałek, na progu własnego domu, została ugodzona nożem przez męża.

Do tragedii doszło o godzinie 5.30. Wracająca do domu kobieta została dwukrotnie ugodzona nożem kuchennym w brzuch. Atak dostrzegła przejeżdzająca obok posesji kobieta, która zaczęła trąbić. Sygnał usłyszał syn pokrzywdzonej, który wybiegł z domu i obezwładnił 53-latka. Mężczyzna trafił w ręce policji. Jak się okazało, w chwili zdarzenia był nietrzeźwy - miał we krwi 2,40 promila.