Kazik Staszewski zażądał wycofania piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój" z listy przebojów Trójki

Kazik Staszewski wydał oświadczenie w sprawie afery z listą przebojów Trójki

Po wielu dniach milczenia Kazik Staszewski odniósł się we wtorek do afery z listą przebojów Trójki , spowodowaną przez jego piosenkę "Twój ból jest lepszy niż mój". W mediach społecznościowych na profilu zespołu Kult napisał w zasadzie tylko jedno zdanie, że żąda wycofania swojego utworu z notowań listy przebojów Trójki. Post, który ukazał się po południu, w ciągu kilku godzin zebrał blisko 7 tys. reakcji został udostępniony prawie 700 razy i miał ponad 600 udostępnień.

Kazik Staszewski swoją piosenką wywołał aferę

Afera z piosenką Kazika Staszewskiego rozpoczynała się w miniony piątek. Cotygodniową listę przebojów Trójki prowadził jej legendarny twórca Marek Niedzwiecki. Pierwsze miejsce zdobyła właśnie piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ utwór ten był nowością, a więc nie był wcześniej notowany na liście. Co więcej tekst piosenki odnosił się do wizyty prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu na Powązkach, podczas gdy z powodu epidemii koronawirusa w Polsce cmentarze były zamknięte dla zwykłych obywateli. Władze Trójki zdjęły notowania z internetu, a następnie unieważniły listę pod pretekstem złamania regulaminu listy przebojów. Jak jednak ujawnił dziennikarz radowej Trójki Bartosz Gil była to nieprawda gdyż lista przebojów nigdy nie miała i nie ma swojego regulaminu. Oświadczył też, że usunięcia piosenki Kazika zażądał dyrektor tej stacji radiowej Tomasz Kowalczewski.