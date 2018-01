Kazik o reformie sądownictwa. "Dajmy im spróbować"

Znany muzyk Kazimierz Staszewski nie dostrzega, by rządy PiS ograniczały wolność Polaków. W rozmowie z Robertem Mazurkiem w "DGP" zarzuca również hipokryzję "Gazecie Wyborczej", która, jego zdaniem, niesłusznie wspiera protesty przeciw reformom PiS-u.

Kazik odniósł się do słów swojego kolegi po fachu Tymona Tymańskiego, który zarzucił mu, że "siedzi cicho, choć za czasów niezagrożonej wolności grzmiał jak z ambony". Muzyk nie widzi jednak powodu, by angażować się politycznie, gdyż uważa, że "nie czuje, aby jego wolność, podstawowe swobody i demokracja były zagrożone".

Wokalista wspomina również rozmowę z jednym z dziennikarzy "Gazety Wyborczej", który jeszcze w okresie rządów koalicji PO-PSL zapytał go o to, "co sądzi o partii, która nie uznaje demokratycznych wyborów i wyprowadza na ulicę ludzi, by protestowali przeciwko legalnie wybranym władzom?". Muzyk wskazuje, że dokładnie to samo robi obecnie "GW" wspólnie z partiami opozycji. "To aberracja" - twierdzi. Kazik podkreśla, że wspomniany wywiad nigdy się nie ukazał.