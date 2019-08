Kate i William opóźniają wakacje. "Nie chcą spotkać Meghan i Harry'ego"

Kate i William mają celowo opóźniać swój pobyt w królewskiej posiadłości w Szkocji. Wszystko ponoć przez to, co Meghan Markle i Harry powiedzieli o dzieciach. Ale to nie jedyny powód. Księżna Cambridge miała obrazić się o coś jeszcze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Konflikt między "royalsami"? (Getty Images)

Kate i William kontra Meghan i Harry?

Robert Johnson, eskpert od "royalsów", sprzedał "sensacyjne" informacje na temat młodych Windsorów. Według niego, książę i księżna Sussex robią wszystko, by nie spotkać się z Kate Middleton i księciem Williamem w zamku Balmoral. Obie pary przyjęły zaproszenie od królowej i jej męża, ale ta pierwsza chce to zrobić nieco później. Według Johnsona, to oczywiste, że William i Kate nie pojawią się w Szkocji, dopóki Harry i Meghan nie wrócą do Windsoru. Powód jest oczywisty.

Specjalista uważa, że chodzi o komentarz Sussexów na temat posiadania dzieci. Ze względu na ich troskę o środowisko, planują jeszcze tylko jedno dziecko. – Dla Cambridge'ów to była ujma. W końcu oni mają trójkę pociech – mówi "Daily Mailowi". Relację między parami miały zaognić się też z powodu decyzji Meghan o niewystępowaniu na okładce "Vogue'a". W końcu Kate zdobiła ją kilka lat temu i nie uważała, że to zadzieranie nosa, jak księżna Sussex.

Zobacz także: Co sekundę na wysypisko trafia ciężarówka ubrań. Mania zakupów przerasta ludzi