Katarzyna Lubnauer w TVP do Danuty Holeckiej: nie jest pani wstyd, że pani kłamie?

Ostra wymiana zdań w studiu Telewizji Polskiej. Dawno niewidziana na antenie TVP Katarzyna Lubnauer wdała się w dyskusję z prowadzącą Danutą Holecką. Nie obyło się bez sprzeczek, wtrącania się w słowo oraz wywracania oczami.

Danuta Holecka i Katarzyna Lubnauer (TVP Info)

Wywiad zaczął się od pytania Danuty Holeckiej, dlaczego Nowoczesna zdecydowała się na stworzenie wspólnego klubu z Platformą Obywatelską, co zostało ogłoszone w sobotę podczas rad krajowych partii. - Chcemy zmienić rzeczywistość, nie mamy żadnych wątpliwości, że trzeba wprowadzić w Polsce zmiany - odparła szefowa Nowoczesnej. Lubnauer dodała, że z kolei politycy partii rządzącej traktują wybory "jako supermarket, gdzie mogą wpaść i coś zabrać". Jako przykład podała męża minister Teresy Czerwińskiej, który zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Duże emocje wzbudził temat 500 plus i podwyższenia wieku emerytalnego. Katarzyna Lubnauer zarzuciła Danucie Holeckiej, że TVP "manipuluje" wypowiedziami polityków w tej sprawie, podkreślając, że opozycja nie chce wycofywać się z tych programów społecznych.

Zobacz także: Burza wokół zdjęć z Magdalenki. Kamiński: Kaczyński szkodzi pamięci brata

- Mnie to wkurza, jak ciągle manipulujecie naszym zdaniem w sprawie 500 plus - podkreślała Lubnauer, dodając, że to "goebbelsowskie manipulacje".

Szefowa Nowoczesnej wskazywała na to, że często środki z programu 500 plus nie są przekazywane na rodzinne wakacje tylko na korepetycje dla dzieci po reformie edukacji - A dlaczego mają tego nie robić? - pytała Danuta Holecka.

Lubnauer wspomniała, że coraz więcej rodziców wybiera szkoły prywatne dla swoich pociech, by mogły zdobyć lepsze wykształcenie - A co w tym złego? - pytała Holecka, wspominając, że sama posłała dzieci do szkoły niepublicznej.

"Nie jest pani wstyd, że pani kłamie?" Później doszło do kolejnego spięcia, gdy prowadząca zapytała Lubnauer, czy nie szkoda jej projektu Nowoczesna. - Znów manipulujecie, niespecjalnie mnie to dziwi - skwitowała szefowa partii. - Jesteśmy w TVP, to jest telewizja finansowana z podatków i abonamentu wszystkich Polaków. Nie jest wam wstyd? - pytała Lubnauer.

- Dlaczego ma mi być wstyd? Może pani powiedzieć: nie, bo nie zniszczyłam tego projektu - odparła Holecka. - Nie jest pani wstyd, że pani kłamie? - nie dawała za wygraną posłanka.

