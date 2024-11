Karol Nawrocki zapytany o poglądy. Unikał odpowiedzi

Zaznaczył, że przez 41 lat swojego życia nie był członkiem żadnej partii politycznej. Mimo to, nie odpowiedział na pytania dotyczące jego stanowiska w sprawach społecznych.

- Naturalnie wiem, jakie wyznaje poglądy na każdą istotną kwestię życia społecznego w Polsce. Mam swoje zdanie - mówił Nawrocki. Gdy był pytany, o konkretne deklaracje, mówił, by "jeszcze trochę poczekać".

Rozmowa zakończyła się stwierdzeniem Mazurka, że Nawrocki jest "kotem w worku", co odnosiło się do braku jasnych deklaracji ze strony kandydata. Nawrocki nie odniósł się do tej uwagi, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi.