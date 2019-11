Karetka wiozła matkę i dziecko. Zderzyła się z autobusem

Do wypadku doszło w Lublinie. Karetka, którą nad ranem jechała matka z pięcioletnim dzieckiem, wjechała w tył autobusu miejskiego. Jej kierowca nie posiadał prawa jazdy i posługiwał się prawdopodobnie podrobionym dokumentem.

Kontrola wykazała, że 26-letni kierowca ambulansu nie posiada prawa jazdy i prawdopodobnie posługuje się podrobionym dokumentem. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokument. Co więcej, mężczyzna nie figuruje w policyjnym systemie jako osoba mająca uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policja ustala okoliczności wypadku. Jeśli okaże się, że mężczyzna rzeczywiście posługiwał się podrobionym prawem jazdy, może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Jeśli to kierowca karetki doprowadził do zderzenia z autobusem, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności także za spowodowanie wypadku.