Kard. Nycz do katechetów: Jeśli nie będzie waszych następców, sami wycofamy się ze szkół

Kard. Nycz powiedział, że przez 15 lat w ramach KEP uczestniczył w rozmowach z rządem na temat katechezy i religii w szkole i mimo, że "różne opcje polityczne rządzimy w kraju, w tym także SLD, to zawsze rozmowy z przedstawicielami władz były owocne. Tymczasem obecnie mają one charakter jednostronny". - Jeśli jedna strona jest głucha, to druga, nie wiem jakby się starała i tak nie zostanie usłyszana - mówił.

Metropolita warszawski zaznaczył, że obecne dyskusje na temat nauczania religii w szkołach "to, co się teraz dzieje, nie ma nic wspólnego z tym, co się nazywa rozmowami", stąd jak zaznaczył, współpraca Episkopatu Polski z prawnikami oraz petycja Prezydium Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej do Sądu Najwyższego w związku z rozporządzeniem minister edukacji narodowej dot. lekcji religii.