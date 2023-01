Karambol na drodze ekspresowej. Na S74 zderzyło się kilkadziesiąt aut

Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 6. - O godzinie 6.40 wpłynęło do nas zgłoszenie, że doszło do zdarzenia drogowego. Wciąż jest za wcześnie na szczegóły - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Jak wynika ze wstępnych informacji, w karambolu mogło brać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pojazdów.