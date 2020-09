Karambol na DK7. Są poszkodowani

Karambol na DK7 utrudnienia

Podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Policji w Radomiu potwierdziła informacje o zdarzeniu w rozmowie z Wirtualną Polską. - Do wypadku doszło ok. godziny 19.30. W tej chwili mogę potwierdzić, że do zdarzenia drogowego z udziałem 8 pojazdów doszło na Drodze Krajowej nr 7 w powiecie białobrzeskim. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 3 osoby. Na razie nie mamy informacji, czy zostały przewiezione do szpitala - poinformowała.