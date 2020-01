Kapryśna pogoda nad Polską. IMGW ostrzega mieszkańców trzech województw

W piątek wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na północy Polski. Na Podlasiu wystąpi natomiast marznący deszcz.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego siła wiatru wyniesie od 40 do 55 km/h, a w porywach do 85 km/h.

W woj. podlaskim już występują słabe opady mżawki, które w najbliższych godzinach spowodują gołoledź. We wszystkich trzech województwach IMGW wydało alerty pierwszego stopnia. Przewidywane przez Instytut zjawiska mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Temperatura w nocy będzie umiarkowana. Najchłodniejsza aura wystąpi w Tatrach (-5 st. C) oraz na Podkarpaciu (-3 st. C). Najłagodniejsze będą warunki pogodowe w Zielonej Górze (4 st.), w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku (3 st. C).