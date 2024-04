Kapelani na etatach w skarbówce. Ich pensja oburzyła posłankę

– Uważam, że te etaty nie wnoszą niczego, to wydatkowane pieniądze publiczne. Nie ma uzasadnienia, by w KAS pracowali kapelani – mówi oburzona posłanka Trzeciej Drogi Ewa Szymanowska. Wyszło na jaw, że duchowni zarabiają w skarbówce od 5714 zł do 9120 zł brutto miesięcznie.