Kandydatka PiS wpadła z papierosami z Białorusi. Dokładna kontrola

Drobiazgowa kontrola na granicy przerwała powrót z Białorusi wycieczki szkolnej. Jedna z opiekunek wwoziła do Polski za dużo papierosów. To kandydatka PiS w wyborach do PE w Wielkopolsce.

Kontrola autobusu z dziećmi trwała na granicy ponad dwie godziny (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Incydent miał miejsce w ostatni piątek, kiedy delegacja uczniów i nauczycieli z kilku poznańskich szkół wracała z Białorusi z obchodów rocznicy współpracy.

- Celnicy zwrócili uwagę, że nauczyciele powinni dawać przykład - opowiada w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Tadeusz Badowski ze Szkoły Podstawowej nr 46, opiekun wyjazdu. Dziennik wyjaśnia, że chodzi o Joannę Frankiewicz, kandydatkę do europarlamentu z listy PiS i byłą radną miejską.

Działaczka reprezentowała Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na Umultowie. Kiedy celnicy znaleźli w jej bagażu więcej białoruskich papierosów niż pozwalają przepisy, zarządzono kontrolę autobusu.

Radna miała tłumaczyć, że pomyliła dozwoloną liczbę paczek. Sprawdzanie autokaru trwało ponad dwie godziny.

Choć rodzice poinformowali o sprawie w lokalnych mediach, oficjalne zawiadomienie do wydziału oświaty magistratu w Poznaniu nie wpłynęło. Z Frankiewicz reporterom "GW" nie udało się skontaktować.