Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Elżbieta Chojna-Duch: czuję się zaszczycona

Propozycję od PiS dostałam kilka dni temu - przyznała Elżbieta Chojna-Duch, która została kandydatką klubu PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - To dla mnie zaszczyt - podkreśliła.

Elżbieta Chojna-Duch w rozmowie z Onetem mówiła, że kilka dni temu zadzwonił do niej wicemarszałek Ryszard Terlecki, pytając, czy zgodzi się kandydować. - Odpowiedziałam, że to zaszczyt - przytacza jej wypowiedź portal. Prawniczka przyznała, że posada w TK jest spełnieniem jej marzeń. - To byłoby dla mnie zwieńczenie kariery - mówiła.