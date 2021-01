Kanada. Z kraju deportowano ponad 12 tys. ludzi

Według danych Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych w 2020 roku Kanada usunęła ze swojego terytorium 12 122 osób. To o 875 więcej osób niż w poprzednim roku. Jest to też najwyższa liczba deportowanych od 2015 r. Kanadyjski rząd zapewnia, że było to konieczne i bezpiecznie wykonane.