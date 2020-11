Kampania społeczna ,,Mam prawo do informacji w PJM”

Kampania ma przede wszystkim uświadomić osobom z niepełnosprawnością słuchu oraz osobom słyszącym, że każdy ma prawo do dostępu do informacji i usług, ponieważ wszyscy jesteśmy równi i nikt nie powinien być wykluczony.

Od 2019 roku obowiązuje w Polsce ustawa „o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację – m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu „ Dostępność Plus ”, przyjętego jeszcze w 2018 roku. Rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Natomiast od 4 kwietnia 2019 roku obowiązuje ustawa „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”.

Program „Dostępność Plus” jest kompleksowy. Dotyczy kluczowych sfer życia obywateli. Został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach starszych oraz z niepełnosprawnościami, w tym o osobach z niepełnosprawnością słuchu, których w Polsce według szacunków żyje nawet 50 tysięcy. Dla nich język polski jest językiem obcym. Pierwszym, naturalnym językiem dla osób głuchych jest polski język migowy. Tylko wtedy, gdy mogą posługiwać się nim, mają dostęp do informacji i usług na takich samych prawach jak reszta społeczeństwa. Tłumacz polskiego języka migowego to dla nich podstawa, ale możliwość skorzystania z innowacyjnych rozwiązań i technologii do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu również znacząco obniża poziom społecznego wykluczenia.