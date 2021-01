Kalisz. Zatłukł babcię pałką teleskopową. Usłyszał wyrok

Przypomnijmy, że do zabójstwa doszło w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Konopnickiej w Kaliszu 27 września 2019 r. Zabójca mieszkał tam razem ze swoimi rodzicami i babcią.

Zabójstwo 82-latki. Z domu uciekli rodzice 25-latka

25-latek był w domu sam. Jego matka wyprowadziła się do swojej siostry dwa dni wcześniej, bo syn groził jej śmiercią. W domu nie było także ojca mężczyzny, który poprzedniego dnia poszedł przenocować na działce, by uniknąć konfrontacji z synem.

- Mężczyzna bał się o swoje życie, ponieważ syn chodził po mieszkaniu z dwiema pałkami teleskopowymi i mówił, że szykuje się na ojca i go zabije - relacjonował sędzia.

Niespodziewanie do domu wróciła babcia 25-latka, która wcześniej przebywała u swojej siostry w Krakowie. Kobieta schroniła się w swoim pokoju . Nie na długo.

- Pokrzywdzona krzyczała i broniła się, zasłaniając twarz rękami, o czym świadczą doznane obrażenia. W wyniku najsilniejszego uderzenia, którego siła była podobna do siły zderzenia w wypadku komunikacyjnym, pokrzywdzona zmarła - stwierdził sędzia, przedstawiając przebieg zbrodni.

Zabójstwo 82-latki. Mężczyzna był już karany za znęcanie się nad rodziną

25-latek przed sądem nie przyznał się do winy. Trzykrotnie zmieniał zeznania. Sądowi powiedział, że wie, kto to zrobił, ale nie może powiedzieć, ponieważ boi się o swoje życie. Twierdzi, że w nocy, kiedy doszło do zabójstwa, był poza domem, a gdy wrócił, zastał babcię leżącą w przedpokoju w kałuży krwi.