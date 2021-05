Kalisz. Miał nakłaniać 11-latkę do współżycia. "Ja wiem, że to jest karalne"

Zatrzymanie transmitowane było w mediach społecznościowych. Na nagraniu słychać m.in. jak 22-latek przyznaje się do namawiania nastolatki do współżycia seksualnego. W internecie przedstawiał się jako 30-letni Kuba i używał cudzych zdjęć. - Ja mam problem i nie chcę tego robić. Ja wiem, że to jest karalne. To mnie nawet nie jara. Ja nawet nie wiem (...), dlaczego takie głupoty wypisuję - mówił w czasie interwencji.